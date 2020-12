Thibaut Courtois et le Real gagnent à Eibar et répliquent à l'Atletico

Le Real a battu Eibar en clôture de la 14e journée de Liga (1-3). Ce succès, griffé du talent de Karim Benzema, ramène la Maison Blanche à hauteur de l’Atletico en tête de classement. Thibaut Courtois ne pouvait pas grand-chose sur le très joli but de Kike Garcia.



Beaucoup plus serein que début décembre, le Real continue de nourrir sa confiance à coups de victoires. Les hommes de Zidane engrangent un cinquième succès de rang.



Les Merengue ne prennent pas ce match à la légère. D’autant qu’Eibar se présente avec un brevet d’invincibilité de 5 rencontres.



Concentrés et appliqués, les Madrilènes ne tardent pas à trouver l’ouverture. A la réception d’un louche de Rodrygo, Karim Benzema réussit une merveille de contrôle, suivi d’un geste très efficace. 0-1 dès la 6e minute.



L’homme clé du Real confirme sa forme actuelle et l’étendue de sa palette. Buteur, il se mue en passeur. Il dribble dans le rectangle et se donne le temps de ficeler une jolie offrande pour Luka Modric. La qualité de frappe du Croate fait le reste (0-2, 13e).



Le Real maîtrise son sujet et gère. Peut-être un peu trop. Kike Garcia profite d’un certain relâchement pour ajuster Thibaut Courtois d’un superbe envoi enroulé (28e).



Ce faible avantage a tenu jusqu’au coup de sifflet final mais Madrid a souffert. Ferland Mendy et Sergio Ramos ont bloqué in extremis des offensives d’Eibar. Comme la semaine dernière, le Real a marqué sur le buzzer. Lucas Vazquez, sur un nouvel assist de KB9, s’en est chargé (1-3).