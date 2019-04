Thibaut Courtois en plein cœur de la valse des gardiens madrilènes

"Courtois est prêt et est à disposition de l’équipe", a assuré Zidane ce mercredi en conférence de presse. Jeudi soir, les Madrilènes se déplaceront à Getafe. Pour la première fois, le tacticien français disposera de ses deux gardiens phares et devra dès lors faire un choix fort. Rien ne garantit que Courtois jouera, mais la décision de Zidane pourrait laisser entrevoir un indice pour le futur. "Ce n’est pas le moment d’en parler, Courtois est disponible avec Keylor, c’est tout", répond simplement le Français aux journalistes, coupant court au sujet. "Vous verrez qui jouera ces derniers matches, mais j’ai pris la décision", ajoute-t-il

Keylor Navas et Thibaut Courtois se partagent à nouveau la Une du quotidien ibérique Marca. Les deux portiers du Real Madrid animent les débats dans la capitale espagnole. Après un mois d’absence, Courtois est de retour, a certifié Zinédine Zidane en conférence de presse. Mais l’entraineur des Merengue reste toujours aussi énigmatique quant à son favori.

Le Belge a la faveur des supporters

Le quotidien ibérique a sondé ses internautes sur le duel Navas-Courtois, qui doit être le dernier rempart des Galactiques ? Près de 67.000 votants se sont déjà prononcés, preuve que le débat agite les fans. Les votes sont très serrés et légèrement en faveur du Diable Rouge. Courtois récolte 34.200 voix (51%), à un pas derrière, Navas en comptabilise 32.800.

Traînant des pépins musculaires, Courtois n’a jamais pu défendre les filets du Real depuis que le technicien français a repris sa place sur le banc. Keylor Navas, lui, saisit sa chance et figure toujours bel et bien dans les plans de Zidane, fort de ses trois Champions League remportées à ses côtés.

Au Real, la lutte pour le poste de gardien ressemble à une chaise musicale. L’été passé, la Maison Blanche frappe fort sur le marché des transferts et veut du renouveau dans ses cages. Courtois contre 35 millions d’euros et Lunin pour 8,5 millions d’euros, sont transférés au club. Le Belge doit s’imposer comme titulaire pour les prochaines saisons, l’Ukrainien est un pari pour l’avenir et est prêté à Leganes dans la foulée.

Sous l’ère éphémère de Lopetegui puis Solari, Navas est relégué eu rang de doublon. Mais le retour de Zidane sonne le glas de l’ordre préétabli. Courtois à l'infirmerie, Navas reprend sa place entre les perches. Zidane se permet même de lancer son fils, Luca Zidane, dans le grand bain face à Huesca. Voilà qui rajoute un pion dans l’échiquier, certes moins important que les deux rois qui se disputent le trône. "Je ne me permettrai pas qu’il y ait un débat sur les gardiens la saison prochaine, ce sera très clair", a averti l’entraîneur marseillais. Et pour l’instant, tout est encore si flou mais une partie de l’énigme pourrait être résolue ce jeudi soir.