Thibaut Courtois dans le Onze de l'année selon Marca

Le gardien Thibaut Courtois figure dans le Onze de l'année pour le championnat espagnol, selon le quotidien sportif marca.

Le gardien des Diables Rouges, 28 ans, a vécu l'une des meilleures saisons de sa carrière et a joué un grand rôle dans la conquête du 34e titre du Real, le premier après trois ans. Le dernier rempart n'a concédé que 20 buts en 34 rencontres de championnat qu'il a disputées, avec une moyenne de 0,59 but encaissé par match. Il a laissé derrière lui le Slovène Jan Oblak, gardien de l'Atlético Madrid, qui a encaissé 27 buts en 38 matchs (0,71). Le Limbourgeois s'est ainsi adjugé pour la troisième fois le Trofeo Zamora, une récompense également remise par Marca au gardien dont le ratio de buts encaissés par match est le plus faible. Courtois avait déjà gagné le Trofeo Zamora en 2013 et 2014, lorsqu'il défendait les buts de l'Atlético Madrid. Ces quatre dernières saisons, le prix avait été remporté par Oblak, son successeur chez les Colchoneros.

Courtois est sélectionné dans l'Equipe de la saison de Marca pour la deuxième fois, après 2013. Cette année-là, il avait aussi été désigné meilleur gardien de la compétition lors du référendum annuel organisé par la LFP, la Ligue de football professionnel.

Dans le Onze de la saison, Courtois est en compagnie de ses équipiers Sergio Ramos, Casemiro et Karim Benzema. Pour le FC Barcelone, vice-champion, seul Lionel Messi a été sélectionné. Les autres places reviennent à Diego Carlos et Lucas Ocampos du FC Séville. Villarreal aligne deux joueurs aussi, Santi Cazorla et Gerard Moreno. Les deux derniers sélectionnés sont Martin Odegaard (Real Sociedad), prêté par le Real, et Felipe (Atético).

Antoine Griezmann (FC Barcelone), Luka Jovic (Real) et Joao Felix (Atlético) se retrouvent dans les déceptions de la saison.