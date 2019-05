Thibaut Courtois arrête un penalty mais prend quand même l'eau avec le Real

Le Real Madrid a signé une 11e défaite en Liga cette saison ce dimanche en perdant 3-1 contre la Real Sociedad à l'occasion de la 37e et avant-dernière journée de Primera Division. Titulaire, Thibaut Courtois a arrêté un penalty mais n'a pas été irréprochable sur les 2e et 3e buts des Basques. Adnan Januzaj est monté au jeu à la 68e minute de jeu.

Assurés de terminer le championnat au 3e rang, les Merengues ont bien débuté la rencontre en ouvrant le score dès la 6e minute grâce au premier but de Brahim Diaz sous les couleurs madrilènes. Vingt minutes plus tard, Mikel Merino a rétabli l'égalité (26e) et fait douter Madrid. L'équipe de Zinedine Zidane a vu son match basculer à la 39e minute lorsque Jesus Vallejo a utilisé sa main devant la ligne de but pour éviter un but de la Real Sociedad. Carte rouge pour le défenseur des Blancos et penalty pour les Basques. Heureusement pour le Real, Courtois est parvenu à neutraliser l'envoi central de Willian José (40e).

L'infériorité numérique a toutefois pesé sur les Merengues qui ont craqué en deuxième période. Un coup de tête de Joseba Zaldua a d'abord surpris Courtois qui a perdu ses appuis et n'a pas su intervenir (57e). Dix minutes plus tard, le gardien des Diables Rouges était encore pris à défaut sur une frappe bondissante de Barrenetxea Muguruza qu'il aurait certainement pu capter (67e).

Le Real Madrid (68 points) pointe à 20 longueurs du FC Barcelone, vainqueur 2-0 contre Getafe grâce à aux buts d'Arturo Vidal et Lionel Messi, le 34e de l'Argentin. Thomas Vermaelen était absent de la feuille de match. La Real Sociedad est 8e avec 50 points et garde encore un mince espoir de jouer les préliminaires d'Europa League.