Thibaut Courtois ambitieux : " J'espère tout gagner, la Champions League avec le Real, l'Euro avec les Diables "

Thibaut Courtois ambitieux : " J'espère tout gagner, la Champions League avec le Real, l'Euro avec... La saison du Real Madrid en Liga reprend ce dimanche contre la Real Sociedad ! L'occasion de poser quelques questions à Thibaut Courtois, désormais gardien titulaire du club espagnol champion en titre. Le portier des Diables rouges est également revenu sur l'épisode du dernier rassemblement de l'équipe nationale. Il avait été annoncé positif au Coronavirus, nouvelle démentie quelques heures plus tard. Puis le lendemain, il était retourné à Madrid pour préparer la saison avant même la rencontre face au Danemark... De quoi soulever quelques interrogations. Mais le joueur balaie toute polémique de la main. Thibaut l'affirme, il n'a pas été testé positif au Coronavirus : " Je ne peux pas raconter grand-chose parce qu’il y a aussi le secret médical. J’ai été testé négatif, c’est pour ça que je me suis entraîné le jour même avec les Diables. Et que le lendemain je me suis entraîné avec le Real Madrid. Si j’avais été positif, je n’aurais pas pu voyager à Madrid, ni m’entraîner avec les Diables ni avec le Real. C’est dommage que les médias cherchent parfois à faire des polémiques. " Malgré le test négatif, Thibaut est reparti un peu précipitamment vers le Real. Il s'agissait uniquement d'une question de forme physique et de rythme selon lui : " Je trouve que la préparation est très importante. J’ai eu trois semaines de vacances, je suis revenu directement. J’avais besoin de m’entraîner à fond pendant deux semaines, pour bien me préparer pour le championnat parce que la saison va être très longue. Je veux éviter les blessures et me sentir prêt pour une année entière. C’était important de bien m’entraîner. Et je suis resté quelques jours avec les Diables mais par respect pour mes coéquipiers, je pense que je ne pouvais pas jouer parce que je n’étais pas à mon meilleur niveau. Il y avait beaucoup de Diables qui avaient déjà avancé dans leur préparation, en Belgique ou en France je trouvais que c’était important que je fasse la préparation avec Madrid. " Le Real est favori à sa propre succession : " Je crois qu’avec nos dix victoires en dix rencontres après le confinement ça fait de nous un des favoris. Mais des équipes comme Barcelone ou l’Atletico sont toujours là, donc ça va être une belle saison. Naturellement, j’espère qu’on pourra gagner. Ça va encore être une belle année même si ce sera encore différent à cause du Coronavirus parce qu’il n’y a pas de supporters dans les stades. On espère que ça changera bientôt." Constat un peu inhabituel, le Real n'a pas été très actif sur le marché des transferts, surtout entrants... "Avec la période de Coronavirus, les dirigeants ont voulu être prudents avec l’argent. On a juste repris Odegaard de la Real Sociedad ou il avait joué une très bonne saison. On a un très bon noyau pour jouer tous les titres."