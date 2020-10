Teklak : "On a l'impression que ces équipes sont en train de se chercher par rapport à la période qu'on est en train de traverser"

Et le consultant d’ajouter : "quand on voit les méformes des deux clubs en début de saison. C’est vrai que le Barça sort d’une grosse victoire en Ligue des Champions , mais avec une grosse défaite face à Getafe . Il y a pas mal de soucis qui entourent l’équipe. On voit que Koeman est en train de chercher son meilleur onze. En tout cas, la manière avec laquelle il doit faire jouer son équipe. Et puis du côté du côté du Real, il y a ce gros couac en Ligue des Champion contre le Shakhtar qui est indéniable. On a l’impression que ces équipes sont en train de se chercher par rapport à la période qu’on est en train de traverser, la période sanitaire, avec des équipes qui sont ne physiquement pas encore tout à fait en ordre, avec aussi des blessés."

Courtois solide, mais il en faudra plus

Si logiquement le Barça possède un petit avantage d’évoluer à domicile, encore que, avec la crise du coronavirus ce n’est pas gagné, Zinedine Zidane pourra quand même compter sur son dernier rempart. Thibaut Courtois a pris trois buts mercredi, mais a aussi réalisé deux énormes arrêts en face-à-face. De quoi suffire à son entraîneur ?

"Courtois réalise des matches réguliers, mais si un gardien peut vous éviter de faire perdre des matches, c’est quand même le secteur offensif qui va faire en sorte de le gagner et c’est là que le bât blesse actuellement", continue Alex Teklak.

En cas de défaite ce samedi, la presse parle d’ailleurs déjà d’un possible renvoi de Zidane et d’une arrivée de Mauricio Pochettino.

Un renvoi qui serait prématuré pour notre consultant : "C’est un peu tout et son contraire qui est dit à un moment donné. Zidane est tellement bien au Real. Il est arrivé dans des circonstances très difficiles et finalement il enlève le titre. C’est un peu lui manquer de respect et je ne pense pas qu’il s’en fasse non plus. Il traverse une période compliquée, mais je crois dans les qualités de l’équipe et je ne m’inquiète pas trop. La seule chose qu’il faut accorder, c’est un peu de temps, même si on dit qu’en foot le temps est précieux, surtout au Real. Mais c’est nécessaire, car les conditions actuelles ne sont pas remplies pour optimiser la condition physique et dieu sait que c’est quelque chose qui est important pour Zidane et l’expression de cette équipe."