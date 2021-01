Supercoupe : Real Madrid - Athletic Bilbao en direct, pour retrouver le Barça en finale (Live commenté 21h)

Le Real Madrid reçoit l'Athletic Bilbao ce jeudi dans le cadre des demi-finales de la Supercoupe d'Espagne. Thibaut Courtois, Eden Hazard et leurs coéquipiers auront à coeur de se rapprocher du premier trophée qu'ils pourraient décrocher cette année, d'autant qu'il s'agirait d'un Clasico en finale puisque le Barça a battu la Real Sociedad dans l'autre rencontre.

Après une semaine agitée et perturbée par la tempête de neige et deux points de perdus face à Osasuna, les Merengues veulent l'emporter face à Bilbao, l'enjeu est de taille. Un Clasico et un titre sont à la clé. Tout cela, dans le nouveau format de la Supercoupe d'Espagne avec des demi-finales et une finale. Les deux monstres d'Espagne pourraient se retrouver en finale ce dimanche si le Real l'emporte.