Supercoupe d’Espagne : le Real Madrid élimine Barcelone en 1/2, Eden Hazard à nouveau sur le banc

Le Real Madrid s’offre une place en finale de la Supercoupe d’Espagne à l’issue d’un Classico spectaculaire ! Les Madrilènes sont venus à bout du FC Barcelone après la prolongation (2-3). Le leader de la Liga assomme des vaillants Catalans. Courtois s’est montré décisif alors que Eden Hazard n’a pas décollé du banc.

À Riyad en Arabie saoudite, les Madrilènes débutent le mieux la rencontre. Les hommes de Carlo Ancelotti confirment leur forme du moment avec un face-à-face de Vincius Junior remporté par Marc-André ter Stegen. L’Allemand détourne le tir du Madrilène.

Le Real Madrid prend confiance et enchaine les occasions dangereuses. La domination des Madrilènes est récompensée avant la demi-heure. Vinicius, dans tous les bons coups, ouvre le score (0-1). À la base de l’action, Karim Benzema effectue un gros travail pour surprendre Sergio Busquets et lui chiper le ballon. Le Français distille un caviar de l’extérieur du pied en profondeur pour le Brésilien. Vinicius termine l’action après avoir pris de vitesse Araujo.

Bousculés par ce but, les Blaugranas réagissent avec deux têtes des Néerlandais de Jong, Luuk d'abord puis Frenkie.

En fin de première période, les Blaugranas égalisent avec un peu de réussite(1-1). Après une transversale de Dani Alves, le centre de Dembélé est dégagé par Éder Militão. Un dégagement contré par le roublard néerlandais Luuk de Jong qui tend la jambe au bon moment.

Après avoir été poussé dans ses retranchements en début de seconde période, le Real peut compter sur ses hommes forts. Le Français redonne l’avance aux Merengue suite à une action en deux temps. Benzema sollicite d’abord Ter Stegen, auteur d’une belle parade, avec une frappe enroulée. À la récupération, le revenant Carvajal adresse un centre ravageur en direction de son attaquant. Le Français dévie et inscrit le deuxième but des siens (2-1).

La partie s’emballe. Bien décidé à ne pas offrir une finale au rival madrilène, le Barça égalise à 6 minutes du terme (2-2). Sur un corner joué en deux temps, le centre de Jordi Alba trouve la tête d’Ansu Fati, monté au jeu quelques minutes plus tôt. Le jeune espagnol dévie au premier poteau. Le suspense est relancé ! Thibaut Courtois battu. Le numéro 1 belge auteur ensuite d’une sortie qui déstabilise Ousmane Dembélé une poignée de secondes plus tard. Des Merengue acculés par un élan catalan en fin de temps règlementaire.