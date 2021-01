L’affiche de la finale de la Supercoupe d’Espagne oppose le FC Barcelone à l’Athletic Bilbao, qui a créé la surprise en éliminant le Real Madrid en demi-finale, ce jeudi.



Les Basques de Bilbao ont fait plier le Real Madrid, tenant du titre, grâce au doublé de l’attaquant Raul Garcia, d’abord du droit (18e) puis sur penalty (38e). La réduction de l’écart par Karim Benzema n’y a rien changé. Les Merengues ont essuyé leur première défaite toutes compétitions confondues depuis le 1er décembre (2-0 contre le Shakhtar Donetsk en C1).



24 heures plus tôt, le Barça avait souffert face à la Real Sociedad. Les Catalans ont finalement décroché leur ticket aux tirs au but. Présent… en tribunes pour ce match, Lionel Messi pourrait retrouver la pelouse ce dimanche. Ronald Koeman, son entraîneur, a "bon espoir qu’il soit là". "Il s’est entraîné hier (vendredi) individuellement. Ce (samedi) soir on a un entraînement à 18h00, il veut s’entraîner, donc on verra après comment il se sent, s’il veut jouer ou non. De toute façon, c’est le joueur qui aura le dernier mot, c’est lui qui connaît le mieux son corps", a dit Koeman en conférence de presse d’avant-match, samedi.



A nouveau gagner un trophée



Que Messi soit présent ou pas, cette finale est importante pour le Barça, revenu à la 3e place de la Liga après un début de saison mitigé, qui commence à sortir la tête de l’eau.

"C’est toujours important de gagner des choses pour prouver que l’on est sur le bon chemin. Ce n’est pas le titre le plus important comme joueur, mais c’est un titre. Chaque titre que tu gagnes, c’est une ligne de plus à ton palmarès, c’est important pour les joueurs et pour le club. Ce n’est pas si décisif pour notre parcours, mais pour notre confiance, pour prouver que l’on s’est amélioré dernièrement, que l’on est une équipe forte, qui se bat… on doit être à fond", a aussi affirmé Koeman samedi.



Le Barça compte 12 victoires dans cette compétition. L’Athletic a inscrit deux fois son nom au palmarès de l’épreuve dont la dernière fois en 2015… contre les Blaugrana.