Superbe retourné de Suarez, sublime coup-franc de Messi et deux cartons rouges pour le Barça, victorieux contre Séville

Il est un habitué des jolis buts, Luis Suarez a encore frappé. Le joueur uruguayen a montré la voie au Barça, à l’approche de la demi-heure de jeu, avec un superbe retourné acrobatique. Suarez a réceptionné une passe lumineuse de Semedo pour tromper Vadik. Ce n’était que le début du festival barcelonais puisque Vidal inscrivait le 2-0 cinq minutes plus tard. Dembele attendait lui seulement trois minutes pour faire 3-0. L'inévitable Lionel Messi y est ensuite allé de son coup-franc... et quel coup-franc! La rencontre s'est moins bien terminée pour les Barcelonais avec deux cartons rouges, pour Araujo et Dembele.