Superbe but d'Hazard pour débloquer son compteur avec le Real, Courtois rejoue

Il aura fallu six matches pour que cela arrive : Eden Hazard a inscrit son premier but sous les couleurs du Real Madrid offrant la victoire à son club (0-1) contre Salzbourg. A la 24e minute de jeu, le Diable Rouge, judicieusement servi par Karim Benzema, a fait jouer sa pointe de vitesse avant de se jouer de la défense de Salzbourg pour débloquer son compteur et le marquoir (0-1). Un petit bijou de frappe qui donne aux supporters madrilènes un aperçu des qualités du Belge.

Les Madrilènes affrontaient Salzbourg dans le cadre de leur sixième match de préparation. Avec jusque-là un bilan mitigé de trois défaites pour deux victoires, le Belge a toujours été titularisé par Zinédine Zidane. De retour de blessure, Thibaut Courtois était également titulaire dans les buts.