Suivez Séville-Barcelone (Supercoupe d'Espagne) en direct commenté (LIVE 22h)

Pour la première fois depuis sa création, la Supercoupe d'Espagne ne se jouera qu'en une seule rencontre. Et celle-ci se déroule à Tanger au Maroc ce dimanche soir et oppose le FC Barcelone, vainqueur de la Liga et de la Copa del Rey, au FC Séville, finaliste malheureux de la coupe. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette rencontre en direct commenté.

Pour bien lancer leur saison, les Blaugranas tenteront de directement mettre en place leur habituelle domination tandis que les Sévillans essayeront de laver l'affront de la dernière finale lors de laquelle ils ont été étrillés 0-5.

A noter la présence de Thomas Vermaelen dans le groupe barcelonais.