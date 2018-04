Le Real Madrid a choisi de se passer de Karim Benzema, remplaçant, et d'aligner Cristiano Ronaldo et Gareth Bale dimanche en Championnat d'Espagne dans le derby madrilène contre l'Atlético, qui a titularisé pour sa part l'ailier Vitolo aux côtés d'Antoine Griezmann et Diego Costa.

L'entraîneur du Real Zinédine Zidane a beaucoup remanié son animation offensive entre les deux manches du quart de finale de Ligue des champions contre la Juventus Turin (aller 3-0 mardi dernier, retour mercredi prochain).

En conséquence, Bale a été titularisé en pointe à la place de Benzema, tandis que le milieu était composé de Lucas Vasquez, Mateo Kovacic, Toni Kroos et Marco Asensio.

Côté "Colchonero", l'entraîneur Diego Simeone a dû composer avec plusieurs blessés pour composer son équipe et la surprise est venue de la titularisation de Vitolo, peu en réussite cette saison, à la place de l'Argentin Angel Correa, ménagé sur le banc.

En attaque, c'est le grand retour de Diego Costa au stade Santiago-Bernabeu, où il a souvent brillé sous les couleurs de l'Atlético. L'avant-centre a été associé à Griezmann, meilleur buteur rojiblanco cette saison avec 24 buts toutes compétitions confondues.