Suarez à l'aise dans les habits de patron de son ami Messi

On l'annonçait déclinant, son genou grinçait, mais Luis Suarez s'est affirmé comme le patron du FC Barcelone en endossant les habits de son ami Lionel Messi, encore incertain mardi contre l'Inter Milan (21h00) pour viser la qualification en huitièmes de Ligue des champions.

En dépit de la blessure de Messi le 20 octobre (bras fracturé), le Barça a négocié au mieux une période cruciale de sa saison, consolidant sa première place du Championnat d'Espagne avec trois succès d'affilée, dont une démonstration 5-1 dans le clasico face au Real Madrid.

Et en C1, les Catalans (1ers, 9 pts) s'assureront la qualification et la tête du groupe B s'ils poursuivent leur sans-faute mardi soir en Italie.

"Le Pistolero" Suarez y est pour beaucoup: un but et une passe décisive contre Séville (4-2), une passe décisive face à l'Inter (2-0), un triplé devant le Real, et encore un doublé samedi contre le Rayo Vallecano pour renverser un score mal engagé (3-2).

"Je suis très content de pouvoir aider l'équipe avec mes buts et de contribuer à engranger les points", a commenté samedi soir l'Uruguayen (31 ans).

Il a la revanche modeste: après un début de saison discret et quelques problèmes de poids, la presse espagnole le jugeait presque perdu pour le football!

A sa décharge, l'avant-centre a souffert de douleurs au genou droit qui l'ont contraint à une période de repos et de renforcement musculaire mi-octobre. "Lucho" en est revenu plus motivé que jamais.

"Suarez prend ses responsabilités"

"Parfois, on traverse des moments où c'est plus difficile. J'ai eu un petit problème au niveau d'un cartilage mais je me suis reposé, j'ai récupéré", a raconté Suarez.

"Avec la blessure de Leo, d'autres ont dû assumer de nouvelles responsabilités", a-t-il ajouté, désireux de soulager la pression pesant sur l'Argentin Messi, son ami et voisin de Castelldefels, banlieue aisée de Barcelone.

Son triplé dans le clasico, "un après-midi inoubliable" pour Suarez quelques jours seulement après la naissance de son troisième enfant, a rappelé qu'il décevait rarement dans les grands matches. Et l'entraîneur Ernesto Valverde l'a toujours défendu, vantant son sens du combat même lorsque Suarez peinait à conclure.

"Cela fait un bout de temps que Suarez prend ses responsabilités, il le fait à chaque fois. Il marque des buts et en plus, maintenant, il le fait quand nous en avons le plus besoin, nous en sommes enchantés", a souligné le technicien barcelonais ce week-end.

Certes, Messi a repris l'entraînement et figure dans le groupe pour le déplacement à Milan. Mais il n'a pas encore reçu le feu vert médical pour rejouer et le Barça pourrait vouloir ne pas hâter son retour et profiter de la forme de Suarez, actuel meilleur buteur de Liga avec 9 buts.

"Leo Suarez", a titré la semaine dernière le journal sportif barcelonais Mundo Deportivo, avec cette mention: "En l'absence de Messi, Luis Suarez s'est érigé en leader du Barça d'Ernesto Valverde".

Devenu ces derniers jours le cinquième meilleur buteur de l'histoire du Barça (161 buts), l'Uruguayen a une petite épine à s'enlever: marquer enfin à l'extérieur en Ligue des champions, ce que ce finisseur-né n'est plus parvenu à faire depuis... septembre 2015! Une anomalie à réparer mardi à San Siro ?