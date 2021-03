Stoickhov, Ballon d’Or 1994, allume Griezmann : "Quand il est sur le terrain, le Barça joue à dix"

Le mariage entre Antoine Griezmann et le FC Barcelone ne se passe pas aussi bien qu’espéré par les deux parties… Si le Français a réalisé quelques fulgurances cette saison (parfois déterminantes), il ne parvient pas à convaincre de façon régulière et donc à s’imposer. Pour Hristo Stoichkov, Ballon d’Or 1994, et ancien joueur du Barça, Griezmann doit quitter le club car il n’est pas à la hauteur.

Stoickhov ne fait pas partie de ces gens qui prennent des gants quand il affirme ses opinions. Au tour de "Grizou" d’en faire les frais. Il n’est visiblement pas du tout convaincu par le joueur et l’a incendié après l’élimination des Blaugranas en Ligue des Champions : "Si le Barça veut faire quelque chose sur le long terme, il doit vendre Antoine Griezmann. […] Que fait-il là-bas ?" pire encore, "A chaque fois qu’il est sur le terrain, le Barça joue à dix" a également déclaré le Bulgare dans la presse de son pays, relayée en Espagne.

Il faut bien avouer que Griezmann n’offre pas le rayonnement attendu alors qu’il brillait avec son précédent club, l’Atlético de Madrid. Cette saison, il a inscrit douze buts et délivré 11 passes décisives. Mariage raté ? Divorce annoncé ? La cohabitation est en tout cas très animée depuis le début et il n’est pas certain que le Français parviendra à sortir de l’ombre de Messi pour réellement s’imposer en Catalogne.

Antoine Griezmann a débarqué à Barcelone lors du mercato estival en 2019, il avait alors coûté plus de 100 millions d’euros et son contrat court jusqu’en juin 2024. On ignore s’il fera partie des plans de la nouvelle direction du club, mais espérons pour lui qu’elle ne demande pas conseils à son ancien joueur bulgare.