Son "histoire d’amour" avec Zidane, les rôles de Courtois, Modric et Perez : les dessous du transfert d’Eden Hazard

Courtois et Zidane lui ont donné envie de rejoindre le Real

Hazard se confie plus en profondeur sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le Real cet été. Thibaut Courtois, Zinedine Zidane ont favorisé cette arrivée que le Diable souhaitait déjà depuis plusieurs années. "J’avais pris ma décision après la Coupe du monde, je m’étais dit, je dois partir maintenant à Madrid. Ça ne s’est pas fait, alors je suis resté un an de plus à Chelsea." Florentino Perez avait également préparé l’arrivée du Belge, quelques mois avant son arrivée : "Nous t’attendons au Real Madrid" lui avait-il lancé, lors du gala The Best. Lors de cette même soirée, Luka Modric lui avait aussi fait comprendre que "tout le monde le voulait à Madrid".

Mais s’il y a bien une personne qui a eu une influence majeure sur sa décision, c’est Zinédine Zidane. "Que l’on soit supporter du Real ou non, si tu aimes vraiment le football, tu dois aimer un joueur comme Zidane. Quand je regardais ses matches, je voulais le voir tenter n’importe quoi. Jouer, dribbler, passer… J’aimais tout ce qu’il faisait en fait."

Dans le même temps, le coach déclarait sa flamme au Belge dans les médias. "Si ça ne tenait qu’à moi, je recruterais Eden Hazard les yeux fermés."

"Une véritable histoire d’amour" selon Thierry Hazard, le papa d’Eden. Ce dernier le confirme. "J’ai mon idole comme entraîneur, apprendre à ses côtés me rend vraiment heureux."

Heureux et ambitieux, s’il est venu à Madrid, c’est pour gagner des titres, la Ligue des Champions avant tout. Et pour avant tout réaliser son rêve, comme il le répète depuis son arrivée.