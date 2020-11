Soirée cauchemardesque pour le Real Madrid et Courtois à Valence, triplé sur penalties pour Soler

Le Real Madrid a perdu 4-1 à Valence lors d’une rencontre très animée… et entièrement à oublier pour les Madrilènes ! Tout avait pourtant bien commencé pour le Real avec un superbe but de Karim Benzema. Après cela, tout n’est plus qu’une histoire de VAR et/ou de penalties. Un premier penalty en plusieurs temps finalement transformé par Carlos Soler pour égaliser. Puis un auto but de Varane validé par le VAR. Ensuite deux autres penalties transformés par Soler, auteur donc d’un triplé ! Drôle de soirée pour Courtois et les Merengue. D’autant que Karim Benzema est sorti blessé à un quart d’heure du terme. Eden Hazard, testé positif au Coronavirus, était indisponible tout comme Casemiro.

Le Real est désormais quatrième de la Liga avec un match de retard, Valence, est neuvième.

Le résumé de la rencontre

Le Real commence bien cette rencontre, met le pied sur le ballon et se procure plusieurs occasions, sans pour autant mettre en grand danger son adversaire du soir. La plus franche vient du pied gauche de Luka Modric, en première intention il frappe mais Domenech repousse. A la 23e minute, Madrid ouvre logiquement le score. Marcelo centre à l’entrée de la surface pour l’international français qui ouvre son pied et loge le ballon dans la lucarne de Domenech.

Peu avant la demi-heure de jeu, Valence obtient l’opportunité d’égaliser. Vazquez touche le ballon de la main et la sanction est logique. Le penalty de Carlos Soler est arrêté par Courtois, puis sa reprise est repoussée par le poteau. Enfin le ballon revient dans les pieds de Musah qui égalise. Mais le VAR intervient, le penalty doit être re-tiré pour une mauvaise position du tireur. Soler s’élance à nouveau, Courtois choisit le bon côté mais cette fois c’est au fond des filets et dans les règles de l’art, 1-1.

Juste avant la pause, Valence se procure une énorme occasion, l’arbitre ne voit pas que la balle a franchi la ligne. Mais le VAR intervient à juste titre pour valider le but, inscrit par le malheureux Varane. Valence rentre au vestiaire avec un but d’avance, 2-1 ! " Los Ches " ont su profiter de leurs opportunités en cette première période alors que le Real aurait pu (dû) se mettre à l’abri plus tôt.

Valence recommence en fanfare cette partie avec une superbe frappe de Lee, déviée du bout des gants par Thibaut Courtois qui la dévie sur son poteau. Les Madrilènes ont eu chaud, l’intervention du Diable est précieuse à ce moment de la partie !

Le match tourne quelque peu au cauchemar quelques instants plus tard. La défense madrilène cafouille beaucoup trop dans le rectangle et l’arbitre siffle une faute de Marcelo sur Maxi Gomez ainsi qu’un penalty. Carlos Soler se représente face à Thibaut Courtois pour ce coup de réparation et ne tremble pas un instant. Sa frappe est imparable, 3-1.

Le Real passe la vitesse supérieure pour réduire le score le plus vite possible, mais Valence ne craque pas.

Et scénario assez théâtral, le VAR intervient une nouvelle fois dans cette rencontre… Nouveau penalty pour Valence ! Ramos dévie la balle de la main de manière totalement évidente. On prend les mêmes et on recommence, Carlos Soler face à Courtois. L’Espagnol envoie de nouveau un tir imparable, pour réaliser un triplé sur penalties. 4-1… Cette fois, on voit mal comment le Real pourrait se tirer de cette situation !

Pour couronner cette très mauvaise soirée du Real, Karim Benzema cède sa place alors qu’il semble blessé !

Le Real essaie de réduire le score mais est complètement assommé. Le marquoir ne changera plus… Grosse désillusion pour les Madrilènes ! Juste avant la trêve internationale… A oublier au plus vite !