Slalom pour de Jong, talonnade de Suarez : but génial du Barça

Quand le FC Barcelone évolue à domicile, le spectacle est régulièrement au rendez-vous. Les Catalans ont encore prouvé cela ce samedi soir lors de la 16e journée du championnat d’Espagne.

Jaloux après la passe décisive de Marc-André Ter Stegen, le petit lob d'Antoine Griezmann et le doublé de Lionel Messi, Frenkie de Jong et Luis Suarez ont décidé de participer à la fête.

A la 43e minute de jeu, le Néerlandais slalome, avec l’aide de deux partenaires, et sert l’Uruguayen. L’attaquant barcelonais reprend le ballon avec une sublime talonnade. Un geste compliqué et très beau qui permet à Suarez de planter son 8e but de la saison.