"Simple à expliquer" pourquoi Thibaut Courtois est actuellement sur le banc au Real Madrid

Thibaut Courtois au Real Madrid, cela a été un des transferts marquants de cet été. Cela dit, même si les Madrilènes ont déboursé 37 millions d’euros pour celui qui a été élu meilleur gardien de la dernière Coupe du Monde en Russie, cela ne garantit pas du tout une place de titulaire à l’ex-portier de Chelsea.

En Supercoupe d’Europe, Courtois était en tribune et lors des deux premières journées de Liga, il a dû se contenter de suivre les rencontres du Real depuis le banc des réservistes.

"La situation n’est peut-être pas facile à comprendre mais simple à expliquer", a déclaré Julen Lopetegui, le coach du Real Madrid.

Et de préciser : "J’ai deux très bonnes options au niveau des gardiens et il n’y a pas de problèmes. Contre Girone, Keylor Navas a eu la préférence sur Courtois et il a très bien fait son travail. La concurrence pour le poste de n°1 ne peut que nous rendre plus forts."

L’entraîneur des Merengues a opté pour le moment pour le gardien international costaricien mais rien n’est acquis et sa décision n’est pas encore prise en ce qui concerne le gardien qui entamera le prochain match. "Nous allons, semaine après semaine, examiner quelle est la meilleure option", a révélé Julen Lopetegui.

Hier soir, contre Girone, Lopetegui a malgré tout surpris le responsable des médias sociaux du club qui avait, dans la composition, placé Thibaut Courtois dans le onze. Cela dit, le nom du Diable rouge était aussi sur le banc.

Ce dimanche soir, le Real s'est imposé assez facile à Girone 1-4 !