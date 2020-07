Simeone : "Carrasco est redevenu celui que l’on connaissait"

L’Atlético Madrid a ramené un bon point du Barça, grâce notamment à un très bon Carrasco. Une performance d’ailleurs soulignée par son coach lors de la conférence de presse d’après match : "Il fait du bon travail depuis qu’il est revenu au club. C’est un effort énorme qu’il devait faire pour revenir, et il l’a fait. On voit le résultat. Il est redevenu le Carrasco que l’on connaissait, vertical, déterminant vers le but adverse. Il a déjà joué un bon match contre Bilbao (1-1 le 14 juin), et aujourd’hui, c’est sans doute son meilleur match depuis qu’il est revenu".

Diego Simeone en a aussi profité pour rendre hommage à Diego Costa, fautif sur l’ouverture du score et qui a manqué son penalty : "C’est peut-être un des matches les plus réguliers qu’il a effectués. Il a bien joué jusqu’à la 70e, il nous a donné ce qu’on lui avait demandé. Après on l’a sorti, parce que le chemin est encore long, il reste des matches difficiles, et on aura besoin de tout le monde pour atteindre nos objectifs."

Le coach est aussi revenu sur le cas Griezmann qui commence doucement mais sûrement à inquiéter. Son ancien joueur est entré seulement à la 90e côté Barça : "Je n’ai pas de mots".

Après son partage au Celta Vigo (2-2) samedi, c'est une nouvelle contre-performance pour Quique Setién, dont l'avenir à la tête du Barça est plus que jamais incertain. Les Catalans comptent 70 points et pourrait voir le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard prendre quatre longueurs d'avance en cas de victoire contre Getafe jeudi.