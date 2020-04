Si la Liga se termine à huis clos, le Real envisage de jouer ses matches à Valdebebas

Comme de plus en plus de pays, l’Espagne se prépare à l’éventualité de finir son championnat de football à huis clos. Et cela a donné une idée au Real Madrid. Selon Marca, le club madrilène pense à disputer ses matches à domicile dans son centre d’entraînement plutôt qu’au Stade Santiago Bernabeu.



La raison est simple : la vénérable enceinte des Merengue doit subir un lifting et le report des compétitions suite à la pandémie de Coronavirus pourrait provoquer des retards dans les travaux.



Pour éviter d’entraver la bonne marche de la rénovation (voire l’accélérer), le Real étudie donc la possibilité de jouer ses matches à Valdebebas, dans le Stade Alfredo Di Stefano. Selon Marca, La Liga aurait donné son feu vert.



Le Real doit encore jouer six matches à domicile en Liga cette saison.