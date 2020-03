Setien : "Une défaite difficile, mais on a la capacité de s'en remettre"

Le Real Madrid a remporté 2-0 le 'Clasico' contre le FC Barcelone, dimanche soir grâce à des buts de Vinicius (71e) et Mariano Diaz (90e+2). Ce succès permet aux Merengues de reprendre la première place du classement de la Liga après 26 journées avec 56 points contre 55 au Barça.

Zinédine Zidane (entraîneur du Real Madrid) : "C'est bien, j'ai envie de dire c'est juste, parce qu'on récupère la première place mais surtout on change de dynamique. Je suis content, mais pas seulement d'avoir gagné, mais je suis content parce qu'on a fait le boulot. Notre pression haute a été parfaite, on a été bien mieux en deuxième période, parce que c'est une équipe qui n'aime pas avoir le ballon. Après, ça ne change rien, parce qu'on va continuer à se bagarrer jusqu'à la fin. (Sur Vinicius) Il a marqué un but important dans un match important, je suis très heureux pour lui. Il a fait des efforts offensifs, défensifs aussi. C'est ce que je voudrais relever, notre solidité défensive. On a défendu ensemble, et après on sait qu'à tout moment on a la capacité de marquer. +Vini+ est dans de bonnes conditions pour progresser. Ce qu'il se dit à l'extérieur, tu ne peux pas le contrôler, il le sait, même si des fois les critiques sont compliquées à avaler, mais il faut apprendre à vivre avec. (Sur sa situation) J'avais dit que ça allait être une opportunité de redresser la barre, et à l'arrivée on a fait ce qu'on avait promis".

Quique Setién (entraîneur du FC Barcelone) : "Le plus frustrant c'est d'avoir des occasions mais de ne pas les marquer. On a bien joué en première période, on a réussi à contourner leur pression défensive, ce qu'on n'a pas réussi à faire en deuxième période. Nous avons commis des imprécisions, leur pression s'est beaucoup intensifiée, on n'a pas réussi à avancer et on a souffert. La vérité c'est que nous avons perdu beaucoup de confiance avec le ballon, on est rentré dans une phase de nervosité, et ça a donné ce résultat. Dans tous les cas, ce match n'allait pas être décisif. La semaine dernière, on était devant et maintenant ils sont devant d'un point, mais il reste encore beaucoup de matches. C'est une défaite difficile, mais on a la capacité de s'en remettre. (Son premier clasico sur le banc du Barça) Évidemment, dans cette situation, je souffre plus que je n'apprécie. J'ai souffert car le résultat était indécis, l'adversaire s'approchait de notre but, ce sont des situations de tension. Mais ça ne va pas changer ma vie, je continue à être heureux. On a perdu un match que nous ne voulions pas perdre, mais on plutôt bien joué. Mais ça, ça ne nous aide pas pour gagner des points."

Propos recueillis en conférence de presse.