Setién à propos de Griezmann : "Je ne vais pas présenter mes excuses"

Le FC Barcelone n’en finit plus de décevoir. Après son partage contre le Celta Vigo, les Blaugrana ont encore laissé filer des points face à l’Atletico Madrid hier soir. Si la fin de saison ne devrait, sauf grosse surprise, plus échapper à son meilleur ennemi, le Real Madrid, pas sur cependant que l’entraîneur soit toujours en place la saison prochaine.

Un coach qui se montrait pourtant positif à l’issue de la rencontre. "L’équipe a fait un grand match. Il peut y avoir beaucoup de bruit à l’extérieur, mais à l’intérieur, on est convaincu que l’on va s’en sortir. Le résultat dessert toutes les choses que l’on fait de bien. Mais je suis très habitué à me sortir de situations délicates. Je ne suis pas aussi heureux qu’à mon arrivée, car la situation est ce qu’elle est, mais intérieurement, je me sens bien, je suis satisfait de mon équipe. Je me sens soutenu par le vestiaire", a déclaré Quique Setién en conférence de presse.

Qu’on ne s’y trompe quand même pas. Son équipe ne joue pas bien et la gestion du cas Griezmann commence aussi sérieusement à poser question. Entré seulement à la 90e, le Français n’a rien su montrer face à son ancien club. Son entraîneur en a aussi profité pour aborder son cas : "C’est un joueur important, c’est vrai que c’est dur de le faire entrer ainsi, pour un joueur de son niveau. Mais les circonstances m’ont obligé à faire cela. J’aurai pu prendre une autre décision, ne pas le faire entrer par exemple, mais tu as toujours l’espoir qu’un joueur comme lui peut faire une action ponctuelle qui te permette de gagner le match. Demain, je parlerai avec lui. Je ne vais pas lui présenter mes excuses, parce que c’est une décision que je dois assumer, mais je suis sûr que c’est une décision qu’il comprendra, car c’est un grand joueur, un grand professionnel et un grand homme."

Avec ce nouveau partage, le Real Madrid peut prendre quatre points d’avance sur le Barça en cas de victoire ce jeudi contre Getafe.