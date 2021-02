Sergio Ramos opéré au genou gauche, sa prolongation se fait attendre

Un prolongation qui se fait attendre

Pendant sa rééducation, Sergio Ramos aura tout le loisir de se pencher sur son avenir. En fin de contrat avec le Real en juin, le défenseur de 35 ans est face à un choix : quitter le Real ou rester.



Pour l'instant les négociations concernant sa prolongation sont au point mort. Selon L'Equipe, le joueur et son entourage souhaite un nouveau bail de deux ans, aux conditions actuelles. Le club ne lui a proposé qu'un an et avec un salaire revu à la baisse. Les deux parties campent sur leur position et le temps ne semble pas décrisper la situation.



La direction madrilène défend son choix en raison des pertes de revenus du club liés à la crise sanitaire. Un écran de fumée pour le clan Ramos puisqu'on prête au Real l'intention d'attirer Kylian Mbappé l'été prochain avec un salaire estimé à 20 millions €.



Pendant que tout se petit monde s'épie. Le PSG reste attentif, prêt à sauter sur l'occasion.