Sergio Ramos, buteur dans une 16e saison consécutive, égale Lionel Messi

Lionel Messi était le seul joueur à avoir inscrit au moins un but lors de 16 saisons consécutives dans le championnat espagnol. Mais depuis le 30 octobre, l’attaquant du Barça a été rejoint par un autre joueur.

En inscrivant un but face à Leganes, Sergio Ramos a donc égalé le record de l’Argentin. Capitaine du Real Madrid, l’Espagnol a prouvé depuis de nombreuses années qu’il n’était pas mauvais devant le but. Car le défenseur facture tout de même 62 buts en 468 rencontres de Liga (Messi compte 423 buts en 457 rencontres). Dangereux avec son jeu de tête, Sergio Ramos est aussi bon sur coup-franc et penalty.

On parle souvent de Messi et Ronaldo, mais la performance du Sévillan est à mettre en exergue.