Sergio Aguero met un terme à sa carrière : "Ma santé est la chose la plus importante"

C’était dans l’air, c’est désormais officiel, Sergio Kun Aguero met un terme à sa carrière. L’attaquant argentin l’a annoncé en conférence de presse ce mercredi. Une annonce où l’émotion était palpable, l’Argentin, en larmes a peiné à trouver ses mots et a été applaudi par les journalistes présents.

Victime de douleurs à la poitrine et de problèmes respiratoires en octobre dernier lors d’un match contre Alaves, il a confirmé que la pratique du football à un niveau professionnel n’était plus possible : "Ma santé est la chose la plus importante. Le staff médical m’a dit que c’était mieux d’arrêter donc je quitte Barcelone et je me retire du football professionnel".

Débarqué cet été à Barcelone, le Kun n’aura donc joué que cinq rencontres pour le compte des Blaugrana. Une triste fin pour un joueur qui aura marqué son époque. Meilleur buteur de l’histoire de Manchester City avec 184 pions, il était également le meilleur buteur étranger du championnat anglais.