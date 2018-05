Ronaldo, Ramos, Benzema... Les joueurs du Real remercient Zidane après son départ

Samedi, Zizou remportait sa troisième Ligue des Champions d'affilée en battant Liverpool 3-1 à Kiev. Une victoire qui l'a fait un peu plus entrer dans la légende.

Zinedine Zidane quitte le Real Madrid. Le Français a fait part de sa décision jeudi en conférence de presse aux côtés du président du club madrilène Florentino Pérez . Un choix plus qu'inattendu alors que Zidane avait décidé de prolonger son contrat pour deux ans en janvier dernier.

Le capitaine du Real Madrid, l'Espagnol Sergio Ramos, le remercie "pour ces deux années de football, de travail, d'affection et d'amitié" et parle "d'un des chapitres les plus réussis du Real Madrid".