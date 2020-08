"Ronald Koeman sera l'entraîneur" de Barcelone, annonce le président Bartomeu

Agé de 57 ans, Koeman est sélectionneur des Pays-Bas depuis 2018. Il a porté le maillot du Barça de 1989 à 1995 et a remporté quatre titres de champion d’Espagne ainsi que la Ligue des champions 1992, le premier sacre en C1 du club catalan.

"Nous avons parié sur lui, car nous le connaissons bien, nous savons comment il voit les choses, comment il veut que ses équipes jouent, mais aussi pour son expérience, car il a été dans la + Dream Team + de (Johan) Cruyff , car il connaît le Barça et sa manière de voir le football", a continué le président blaugrana.

"Si tout va bien, Koeman sera l’entraîneur que nous annoncerons et qui dirigera cette équipe et ces joueurs avec un projet différent", a indiqué Bartomeu , au lendemain du limogeage de Quique Setién , en poste depuis janvier.

Renouvellement de l’effectif

"C’est sa décision, il faut l’accepter. On le remercie pour ces années de dévouement et de travail, il a été un très bon collaborateur", a précisé le dirigeant.

Après le terrible 8-2 encaissé en quart de finale de Ligue des champions vendredi contre le Bayern Munich, le Barça a plongé dans une profonde crise.

"Ces derniers jours, nous avons beaucoup parlé. Nous faisons face à une crise sportive, mais pas une crise institutionnelle ou de club. Il faut une évolution, avec des joueurs qui ont fait leur temps, qui doivent partir, et d’autres qui vont arriver. Nous sommes en train de prendre ces décisions, nous avons un plan d’attaque", a convenu Bartomeu.

Le président catalan, lui aussi menacé, est revenu sur les élections pour la présidence du club, programmées mi-mars 2021.

"Nous avons pris cette décision par responsabilité. Nous n’avons pas voulu démissionner, car la Liga reprend dans cinq semaines, et il faut planifier tout cela. Partir maintenant, ça aurait été irresponsable. Faire les élections à partir du 15 mars permettre d’organiser une transition institutionnelle en toute sérénité. Démissionner et plier nos bagages aurait été le plus facile, mais c’était irresponsable", a développé Bartomeu.

Le dirigeant a encore promis que "le renouvellement de l’effectif sera aussi profond qu’il le faudra pour que le nouveau projet connaisse le succès. Nous nous organiserons pour tout gagner. C’est un objectif, une nécessité, et une aspiration", a promis Bartomeu.