"Ronald Koeman sera l'entraîneur avec Messi comme pilier du projet du Néerlandais" annonce le président Bartomeu

"Ronald Koeman sera l’entraîneur" du FC Barcelone, a annoncé mardi soir le président Josep Maria Bartomeu lors d’un entretien sur BarçaTV, la chaîne de télévision du club catalan. "Si tout va bien, Koeman sera l’entraîneur que nous annoncerons et qui dirigera cette équipe et ces joueurs avec un projet différent", a indiqué Bartomeu, au lendemain du limogeage de Quique Setién, en poste depuis janvier.

"Nous avons parié sur lui, car nous le connaissons bien, nous savons comment il voit les choses, comment il veut que ses équipes jouent, mais aussi pour son expérience, car il a été dans la + Dream Team + de (Johan) Cruyff, car il connaît le Barça et sa manière de voir le football", a continué le président blaugrana.

Et le Président du Barça d'ajouter sur le futur de Lionel Messi: "Messi reste le meilleur joueur du monde, a dit M. Bartomeu. C'est le numéro 1 et il est avec nous. Et chaque projet que nous faisons, nous le faisons en sachant que nous avons le meilleur joueur du monde. Afin de le rendre encore meilleur. Et dans le nouveau projet, Koeman compte absolument sur Messi".

Concernant les velléités supposées de départ de la star argentine relayées par la presse depuis la déroute (8-2) contre le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions, le président du club blaugrana est catégorique.

"Messi est sous contrat avec le Barça jusqu'en 2021, il le sait et nous le savons tous. Je parle régulièrement avec lui et surtout avec son père. Ils savent qu'il y a un nouveau projet, avec un nouvel entraîneur qui compte sur lui. Messi souhaite terminer sa carrière au Barça, il l'a répété à plusieurs reprises, a poursuivi le président. J'ai parlé avec Koeman, qui m'a affirmé que Messi était le pilier de son projet".

A la question de savoir si le club catalan vivait une fin de cycle, M. Bartomeu a balayé cette idée: "Non ce n'est pas une fin de cycle. Car un nouveau cycle serait sans Messi. Or, Messi va rester. Messi crée un ère, l'ère Messi. Et dans l'ère Messi il y a plusieurs cycles, dont un qui commence maintenant".

Agé de 57 ans, Koeman est sélectionneur des Pays-Bas depuis 2018. Il a porté le maillot du Barça de 1989 à 1995 et a remporté quatre titres de champion d’Espagne ainsi que la Ligue des champions 1992, le premier sacre en C1 du club catalan.

Au sujet d’Eric Abidal, dont le contrat de directeur sportif a été résilié mardi, Bartomeu a certifié que "c’est lui qui nous a communiqué qu’il voulait quitter son poste, c’est une décision personnelle".