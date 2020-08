Ronald Koeman : "Cruyff a été l'un de ceux dont j'ai appris le plus"

"Cruyff a été l'un de ceux dont j'ai appris le plus", a confié lundi le nouvel entraîneur néerlandais du FC Barcelone Ronald Koeman dans un entretien diffusé par la chaîne TV du club, Barça TV.

"(Johan) Cruyff a été l'un de ceux dont j'ai appris le plus, surtout durant l'époque de la 'Dream Team' (1988-1996). Pas seulement comme joueur, mais aussi comme entraîneur. On avait la meilleure combinaison: on jouait un football offensif et on gagnait des titres", s'est souvenu Koeman dans cet entretien.

"C'est la philosophie que l'on essaiera d'avoir avec le Barça. Jouer un beau football pour que les supporters profitent, et gagner, évidemment, car c'est le plus important", a-t-il avancé.

"Il faut profiter. On a commencé à jouer parce qu'on aime ce sport. Donc si tu donnes tout ce que tu as avec un sourire en plus, c'est mieux", a insisté Koeman.

Il a en outre donné quelques pistes concernant l'homme qu'il sera sur le banc catalan: "Je suis un entraîneur qui aime la discipline et la bonne organisation. J'aime dominer le jeu. Nous les Néerlandais, on aime le football offensif. J'aime être direct et avoir une bonne communication avec les joueurs. Je fais des points rapides, j'essaie de faire passer le message clairement", a décrit Koeman, nommé le 18 août.