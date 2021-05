Le FC Barcelone a peut-être perdu le titre ce mardi soir à Levante. Les Catalans, accrochés par le modeste 13e de la Liga (3-3), ouvre la porte à l’Atletico et au Real Madrid. Ronald Koeman n’a pas caché sa déception en conférence de presse d’après-match.



"On était bien en première période, avec du rythme, de l’intensité, on menait au score… Mais en deuxième période on a perdu énormément de ballons dangereux, on a baissé d’intensité", raconte le coach du Barça.



"On a commis beaucoup trop d’erreurs en défense. On n’a pas été attentifs. C’était facile pour eux de marquer. Encaisser trois buts en 45 minutes, ce n’est pas du niveau du Barça. Ils ont créé du danger et on n’a pas bien défendu. C’est très décevant. Il est impossible de comprendre ce qu’il s’est passé. C’est difficile à expliquer".



Ce faux pas pourrait bien être celui de trop dans la course au titre. Le Barça reste bloqué à la deuxième place, à un point de l’Atletico qui reçoit la Real Sociedad ce mercredi. Le Real pourrait aussi revenir dans la course. "L’objectif était de gagner les trois matches (jusqu’à la fin de la saison) et attendre que les autres équipes perdent des points… Mais maintenant, c’est très compliqué. A la pause, on a parlé du fait de s’améliorer en défense et de ne pas lever le pied. Je suis touché. On avait des attentes. On pointe toujours les entraîneurs du doigt. Je comprends qu’après cette deuxième période, il y ait des interrogations".