Ronald Koeman après la défaite du Barça à Cadix : "Un pas en arrière gigantesque"

Ronald Koeman, entraîneur du FC Barcelone, défait 2-1 chez le promu Cadix samedi pour la 12e journée de Liga, s'est montré déçu en conférence de presse : "C’est un pas en arrière gigantesque au niveau de nos possibilités de lutter (pour le titre en Liga), il faut le voir ainsi. Le résultat final est très décevant. Il faut lutter, il faut continuer, mais c’est sûr : une différence de 12 points avec une équipe aussi forte que l’Atlético (en tête du championnat), c’est énorme. On doit continuer, il nous reste encore des matches à jouer. Mais la vérité, c’est que si on n’améliore pas notre comportement et si on ne progresse pas dans la gestion de nos temps forts et de nos temps faibles lors de certains matches à l’extérieur, on ne pourra rien dire d’autre (que le titre en Liga est d’ores et déjà perdu).

Avant de conclure : "C’est très dur d’expliquer les buts encaissés. Ça peut être un manque de concentration, mais aujourd’hui il nous a surtout manqué de l’agressivité quand on n’avait pas le ballon. Ça peut être une des raisons, ça peut être à cause de la concentration… c’est difficile à dire".