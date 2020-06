Retour de la Liga : trois enjeux majeurs et un nouveau duel Barça-Real annoncé

La Liga recommence avec le derby entre le FC Séville et le Betis de la même ville ce jeudi. Un championnat qui est très loin d’avoir rendu tous ses verdicts ! Pour le titre, pour l’Europe, mais aussi pour la descente. Les onze rencontres qu’il reste à jouer seront déterminantes avec encore 33 points à empocher.

Un duel Barça-Real pour le titre ? Certains en ont marre de la domination "Real-Barça", d’autres n’espèrent que ça… Un nouveau duel entre les deux monstres de la Liga est-il en train de se dessiner à l’horizon ? Très probable, mais pas certain. Aucune équipe ne s’est montrée totalement convaincante en Liga cette saison. Ni le Real, ni le Barça et encore moins l’Atlético n’ont vraiment rassuré. Et on ignore les conséquences exactes que pourra avoir la période de confinement sur les différents clubs. Barcelone a l’avantage, il occupe la tête du classement (58 points), deux points devant le Real… Alors qu’à l’issue de l’avant-dernière rencontre préconfinement, c’étaient les Madrilènes qui occupaient la première place de la Liga. Leur duel pourrait continuer. Séville n’est pas si loin avec 47 unités, mais on a du mal à penser que les deux machines sportives à l’avant s’écroulent à ce point-là. Cela risque donc de se jouer une nouvelle fois entre les rivaux historiques du championnat espagnol. Thibaut Courtois et Eden Hazard pourraient avoir un rôle important à jouer dans cette dernière ligne droite… Premiers rendez-vous, ce jeudi pour le derby de Séville, samedi pour Majorque-Barcelone et dimanche pour Real Madrid-Eibar.

Places très disputées pour l’Europe Villarreal peut encore y croire - © ANDER GILLENEA - AFP Là où cela s’annonce le plus serré, c’est sans doute dans la course aux places européennes… de la 3e à la 7e position… Séville, sur la dernière marche du podium possède 47 points alors que le dixième, l’Athletic Bilbao en totalise seulement dix de moins soit 37. Il faudra donc s’atteler à conserver sa place pour les équipes en bonne position actuellement, et redoubler d’efforts pour celles qui en sont proches. D’autant qu’une campagne européenne et les recettes qu’elle apporte seront plus que jamais bienvenues pour tous ces clubs après la période compliquée qu’ils viennent de traverser… Villareal, aux portes du Top 7 était en bien mauvaise posture avant l’arrêt du championnat mais a dû tenter de mettre à profit la période pour rebondir le plus rapidement possible… La Real Sociedad était quant à elle dans un moment fort et doit continuer. En espérant pour le club de Januzaj qu’il n’a pas été coupé en plein élan.