Rentrée en touche catastrophique du Barça qui encaisse un but gag

Le Barça se déplace chez le promu Cadix pour la 12e journée de Liga ce samedi soir. Alors que le Barça était parvenu à égaliser quelques minutes plus tôt (1-1), les joueurs de Barcelone ont complètement manqué leur rentrée en touche et offert un but à Cadix.

Jordi Alba effectue la rentrée en touche vers Clément Lenglet qui laisse passer le ballon pour son gardien Ter Stegen, qui arrive en retard et voit son dégagement contré par Negredo. Ce dernier profite de cet énorme cafouillage pour inscrire le but du 2-1.

Encore un cadeau en Liga après celui du gardien sévillan Yassinne Bounou dans la défaite face au Real Madrid (1-1).