Reconversion parfaite, frappe de mule en pleine lucarne : Villarreal fait le show

Alors que Villarreal et la Real Sociedad se livraient un duel prépondérant pour un accessit aux places européennes (5e et 6e de Liga avant le match), le sous-marin jaune n’a pas tardé à mettre le feu aux poudres. Après trois petites minutes, Daniel Parejo a ouvert la marque de façon somptueuse. Un but qui résulte en effet d’une reconversion offensive supersonique, à l’image de celle offerte par Séville en semaine, et conclue par l’expérimenté médian espagnol. A la retombée d’une frappe déviée plein axe, Parejo ne s’est pas posé de questions et a catapulté une frappe de mule en pleine lucarne. Pantois, le portier Alejandro Remiro n’a évidemment rien pu faire. Splendide !