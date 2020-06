Danger en vue pour le FC Barcelone, leader provisoire de la Liga. Le Real Madrid peut profiter du faux-pas de son rival catalan face à Séville pour revenir à sa hauteur au classement.



Mais pour cela, il faut se défaire de la Real Sociedad qui rêve toujours de Ligue des Champions. Et qui a sorti les Merengue en Copa del Rey cette saison.



Eden Hazard, de retour de blessure, débute sur le banc. Avec 143 minutes et deux assists au compteur, le Diable rouge a réussi son retour à la compétition. Et son entente avec Karim Benzema a fait des merveilles. Thibaut Courtois est, lui, titulaire. Côté basque, Adnan Januzaj est remplaçant.



Si le Real Madrid s'impose à Anoeta ce week-end, il prendra l'ascendant sur Barcelone grâce à une meilleure différence de buts particulière. Et pourtant Zinedine Zidane a tenu à calmer les esprits.

"Rien ne change", a déclaré Zidane lors d'une conférence de presse samedi. "Les gens peuvent dire une chose ou une autre, mais ce qui m'intéresse, c'est le match de demain (dimanche). J'ai mes propres opinions mais je ne vais pas les exprimer car il peut se passer une chose et son contraire."

"Tout le monde peut donner son avis mais nous pensons au prochain match. C'est ce qui nous motive et rien d'autre", a-t-il ajouté.

Après le faux pas de son équipe, Gérard Piqué a de son côté admis qu'il serait "très difficile de gagner ce championnat" car le Real Madrid pourrait ne pas perdre d'autres points pendant la période finale du championnat.