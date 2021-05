Real Madrid: Zidane dément avoir annoncé son départ à ses joueurs

Athletic Bilbao - Real Madrid : le but de la victoire de Nacho - Liga : Athletic Bilbao - Real... Athletic Bilbao - Real Madrid : le but de la victoire de Nacho. Le Real Madrid n’a pas brillé pour se défaire de Bilbao mais a quand même fait le boulot grâce à un but de Nacho Fernandes à la 68e minute. Eden Hazard – monté au jeu à la place de Rodrygo à la 77e minute – a aidé les siens à garder le ballon loin du but de Thibaut Courtois dans les dernières minutes de jeu.