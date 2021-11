Real Madrid : Vinicius, concurrent d’Eden Hazard, marque encore des points aux yeux de Carlo Ancelotti

Le Real Madrid a arraché la victoire (2-1) dimanche soir face au FC Séville. Menés au score, les Merengues sont revenus grâce à des buts de Karim Benzema et Vinicius Junior. Un bien joli but de l’ailier brésilien qui a une nouvelle fois marqué des points et séduit son coach Carlo Ancelotti.

Alors que le Real Madrid était accroché par une solide équipe de Séville, Vinicius Junior est venu libérer les Madrilènes à la 87ème. Après un solo, le Brésilien a trompé le gardien d’une frappe au second poteau.

Rival et concurrent d’Eden Hazard depuis le début de saison, Vinicius ne cesse de marquer des points. Là où le Diable Rouge traîne son spleen dans la capitale espagnole et ne parvient pas à retrouver du temps de jeu, Vinicius, lui, s’est érigé en titulaire indiscutable.

Dimanche soir, en conférence de presse d’après-match, le coach Carlo Ancelotti a une nouvelle fois souligné les qualités de son ailier. "C’est un buteur extraordinaire. Un joueur qui a quelque chose de spécial dans les pieds, dans son physique", a confié le tacticien du Real Madrid. "Ce qui me surprend chez lui, c’est sa capacité à marquer des buts. Sa qualité individuelle en un contre un, on la connaissait, on savait qu’en dribbles et en vitesse, il était très fort. Mais ce qui surprend tout le monde, c’est sa capacité à marquer, qu’il n’avait pas avant. Savoir être décisif comme aujourd’hui quand tu n’as pas d’opportunités de t’illustrer dans ton point fort, le un contre un, c’est une autre étape pour devenir l’un des meilleurs du monde", analysait Ancelotti.

Une montée en puissance qui ne fait évidemment pas les affaires d’un Eden Hazard absent face à Séville. Le Diable Rouge était encore affaibli par sa gastro-entérite.

Après cette victoire, le Real Madrid est toujours en tête de la Liga avec 33 points alors que le FC Séville est quatrième avec 28 points.