Real Madrid – Valence : les Madrilènes n'ont pas le droit à l'erreur (Live commenté 22 heures)

Le Real Madrid reçoit Valence ce jeudi pour sa deuxième rencontre depuis le retour de La Liga ! Cette rencontre est le premier véritable test pour les hommes de Zinedine Zidane face à une équipe jamais simple à jouer.

Le Real part malgré tout favori de cette rencontre après avoir gagné contre Eibar (3-1) alors que dans le même temps Valence partageait contre Levante. Un petit avantage pour les Madrilènes donc mais ils auront aussi plus de pression. Le Barça dispose actuellement de cinq points d’avance au classement avec un match disputé en plus. Madrid n’a donc pas droit à l’erreur et espérera pour cela pouvoir compter sur un Eden Hazard en pleine forme pour rester dans la course au titre! Le Belge a nourri quelques inquiétudes en cédant sa place à l’heure de jeu contre Eibar. Sur le banc, il a ensuite posé une poche de glace sur la cheville dont il a été opéré en mars. Thibaut Courtois de son côté devrait toujours être présent dans les cages madrilènes.