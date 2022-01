Alors que le Real menait 2-0 et qu'il venait d'être réduit à dix après le rouge reçu par Eder Militao , Courtois a repoussé du pied le penalty de Raul Garcia . "J'ai pensé à laisser mon pied et j'ai eu le bon réflexe avec ma jambe pour le repousser", a raconté Courtois. "S'ils mettaient le penalty, il y aurait eu sept ou huit minutes de grosse tension. Nous étions à dix et ils auraient mis la pression pour arracher les prolongations. Mais finalement, tout s'est bien passé. Nous sommes contents de gagner la Supercoupe. Voyons si nous pouvons obtenir davantage."

Ce premier trophée vient ponctuer une première partie de saison réussie des Madrilènes, leaders de la Liga avec 5 points d'avance (et un match de plus) sur Séville, qui semble déjà être son dernier rival pour le titre, l'Atlético et le FC Barcelone se trouvant respectivement à 16 et 17 points.

"Ce titre démontre que nous faisons un excellent travail. Après la défaite contre Getafe, il pouvait y avoir des doutes. Mais nous avons gagné contre Valence, le Clasico et aujourd'hui. Nous devons continuer sur cette voie", a expliqué le gardien, qui se tourne déjà vers le 8e de finale de coupe du Roi contre Elche, jeudi. "C'est un match important. Nous voulons atteindre la finale".