Le Real Madrid reçoit le Rayo Vallecano, surprenant 6e de Liga, ce samedi. Si les Merengues voudront s'appuyer sur leur victoire 2-1 face au Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, ils ne devront pas sous-estimer le Rayo Vallecano.

Sixième de Liga, le club de la banlieue de Madrid promu cette saison, en a surpris plus d'un en allant s'imposer à Bilbao ou encore en battant Barcelone il y a un peu plus d'une semaine grâce à un but d'un revenant : Radamel Falcao.

Avec 4 buts en 7 rencontres de Liga, le Colombien de 35 ans semble s'être trouvé une seconde jeunesse. Le Real est prévenu, il faudra être sérieux défensivement.

A un point de la Real Sociedad mais avec un match de moins, le Real Madrid peut retrouver la tête de la Liga en cas de victoire.

La question Eden Hazard sera une nouvelle fois posée ce week-end. Boudé en semaine par Carlo Ancelotti et resté sur le banc toute la rencontre, l'ancien joueur de Chelsea pourrait profiter de l'enchaînement des matchs pour gratter une titularisation, à moins que l'entraîneur italien ne lui préfère une nouvelle fois un autre joueur.

Moins sexy que le match face à l'Atletico, la rencontre fait tout de même office de derby de Madrid et nul doute que le Rayo sera surmotivé.