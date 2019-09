Le Real, co-leader de la Liga, reçoit Osasuna ce mercredi au Stade Bernabeu dans le cadre de la sixième journée de championnat.



Vainqueur à Séville, Madrid partage la première place du classement avec l'Athletic Bilbao et Grenade (qui compte un match de plus). Après un début de saison un peu chaotique (3 sur 9), le Real a enchaîné deux victoires en Liga. Le couac parisien en C1 est venu entacher ce redressement.



Osasuna, 10e, n'a gagné qu'une fois en cinq journées mais est invaincu et encaisse peu (3 buts en 5 matches).



Thibaut Courtois, auteur de sa première clean sheet de la saison ce week-end, et Eden Hazard prennent place sur le banc.