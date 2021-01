Real Madrid : On a vu un peu "la meilleure version d'Eden Hazard"

Le Real Madrid a battu Alaves 1-4 sans Zinédine Zidane, testé positif au Coronavirus. Sur le banc du Real, David Bettoni a officié. L’entraîneur-adjoint du Real Madrid était forcément satisfait de la rencontre et d’Eden Hazard, auteur d’un but et d’une performance encourageante avec quelques jolies fulgurances.

"Eden a fait 63 très bonnes minutes. Il va bien, on l’a justement fait sortir pour apporter de la fraîcheur. Eden a connu une saison et demie très compliquée avec des blessures. Il faut avoir de la patience, je sais qu’au Real Madrid c’est compliqué… Aujourd’hui, il a fait une passe décisive et a marqué un but. La meilleure version d’Hazard, on l’a un peu vue aujourd’hui (samedi), et je crois qu’on la verra de plus en plus dans les matches à venir."

Durant la rencontre, on a pu voir Bettoni passer des coups de téléphone : "Pour les changements, je voulais connaître l’opinion de l’entraîneur, car c’est lui la personne la plus importante de l’équipe, si l’on peut dire […] Il était très content de la victoire et de l’attitude des joueurs, il m’a dit de féliciter les joueurs comme il l’aurait fait s’il était avec nous. Rien de spécial". Les joueurs qui ont sans doute été un peu plus motivés encore par l’absence de leur coach et son avenir incertain.