Real Madrid : Luka Jovic, erreur de casting à 60 millions d'euros, cherche porte de sortie immédiate

Cela peut paraître quelque peu présomptueux de l'affirmer mais l'échec de Luka Jovic au Real Madrid avait quelque chose de prévisible. Transféré vers la Maison Blanche à l'aube de l'été 2019 pour la somme de 60 millions d'euros, l'attaquant Serbe n'a jamais réellement confirmé ses prouesses allemandes réalisées sous le maillot de l'Eintracht Francfort.

Assommé par la pression d'un tel club et cantonné dans ce rôle ingrat de joker derrière l'immuable et toujours aussi précieux Karim Benzema, Jovic n'a eu droit qu'à des bribes de matches. En tout, il n'aura disputé que 27 matches avec les Merengue pour 7(!) maigres titularisations et deux petits buts. Insuffisant pour ce jeune joueur, qui fonctionne à la confiance et qui a besoin de régularité et d'enchainer les matches pour imposer son style de jeu.

Zinédine Zidane n'en a d'ailleurs jamais fait un mystère : il ne compte pas vraiment sur Jovic, qui fait, comme Gareth Bale, partie des joueurs excédentaires. Résultat, depuis l'ouverture du mercato, le départ de Jovic revient sur le devant de la scène jour après jour.

Seul hic à un éventuel départ, le Real voudrait...le prêter et pas le vendre. De quoi faire hésiter les éventuels acquéreurs qui n'ont pas forcément les fonds pour encaisser les émoluments du Serbe (8 millions annuels). Le joueur, lui, ne veut pas se morfondre une 2e saison d'affilée sur le banc de touche et chercherait à tout prix une solution.