Eden Hazard, remis d'une blessure à la cuisse, devrait jouer son premier match officiel avec le Real Madrid ce samedi face à Levante (13h00) en championnat d'Espagne. "On a tous envie de voir Eden", a déclaré Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real, vendredi en conférence de presse.

Face aux premiers ratés de ce nouveau Real rebâti par ses soins (deux nuls en trois journées, 5e de Liga avec 5 pts), Zidane a dit être imperméable aux critiques. "Les commentaires, tout ce qui se dit, ça ne va pas changer. On sait ce qu'on a envie de changer nous à l'intérieur (de l'équipe), on va tout faire pour faire les choses bien. Il ne faut plus parler, il faut agir sur le terrain", a-t-il prévenu.