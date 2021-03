"Eden Hazard encore blessé", "Eden Hazard manquera-t-il l'Euro?" "Eden Hazard de retour à l'entraînement", "Eden Hazard de nouveau absent de l'entraînement"... Telle une vieille rengaine qui donne la migraine, une nouvelle blessure vient perturber la saison d’Eden Hazard. La participation du Diable rouge, 30 ans, à l’Euro est même évoquée par la presse espagnole. Ce qui devait être la réalisation d’un rêve au Real Madrid s’est transformé en une bataille contre un corps trop fragilisé. Retour sur deux années de blessures et de rendez-vous manqués.

Petit bilan chiffré

Saison 2019-2020 : Champions League : sur 8 matches ; 6x titulaire, 2x blessé

Liga : sur 38 matches ; 14x titulaire, 2x monté au jeu, 3x resté sur le banc, 17x blessé - > 1 but

Copa Del Rey : sur 3 matches ; 3x blessé

Supercopa : sur 2 matches ; 2 fois blessé Saison 2020-2021 : Champions League : sur 7 matches ; 2x titulaire, 1x monté au jeu, 4x blessé - > 1 but

Liga : sur 27 matches ; 6x titulaire, 3x monté au jeu, 1x resté sur le banc, 17x blessé - > 2 buts

Copa Del Rey : sur 1 match ; 1x monté au jeu

Supercopa : sur 1 match ; 1x titulaire Soit, sur 87 matches officiels disputés par le Real Madrid depuis l’arrivée d’Eden Hazard, le Belge a donc été titularisé à 29 reprises. Il est monté au jeu sept fois, est resté sur le banc quatre fois et a été indisponible pour cause de blessure ou maladie 45 fois. Il a également été deux fois absent pour raisons personnelles. 47 fois au total donc, contre 40 rencontres durant lesquelles il était à la disposition de l’équipe. Moins de la moitié. En termes de "jours d’absence" Eden en est déjà à 320… Sans compter la blessure qui l’inquiète actuellement.

Août 2019 : claquage cuisse gauche – 25 jours, 3 matches manqués

12 images Juillet 2019, Hazard vient d’arriver à Madrid © Belga Image

► Eden Hazard, blessé à la cuisse, absent pour le premier match du Real en Liga Petit retour en arrière. Août 2019, voilà un mois qu’Eden a rejoint son nouveau club, son rêve de gosse. Un claquage à la cuisse le prive alors du premier match de la saison du Real, puis d’un premier match au Santiago Bernabeu… Dès le départ, une blessure vient pourrir son aventure. Rien de grave encore, quelques semaines d’absence, trois matches manqués. Toute l’histoire reste à écrire. Rien d’affolant pour un joueur avec une réputation de costaud, à l’exception de sa longue absence de près de 3 mois en juin 2017, il a été très régulier avec Chelsea. Des petits bobos par ci, par là, mais rien d’alarmant, au contraire. D’autant qu’il est quand même le joueur sur lequel le plus de fautes ont été commises pendant la décennie (de 2010 à 2019), devant des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar… Dans l’esprit du plus grand nombre, Eden était alors ce joueur qui se relève sans rechigner alors qu’on le tacle de tous les côtés. Un constat qui, bien malgré lui, va rapidement évoluer. En parallèle, les critiques fusent sur le joueur que certains accusent d’avoir une mauvaise hygiène de vie et quelques kilos en trop.

Novembre 2019 : contusion au pied droit – 8 jours, 1 match manqué

12 images © AFP or licensors © AFP OR LICENSORS © AFP OR LICENSORS

► Eden Hazard sort blessé face au PSG suite à une intervention de Meunier Le tout premier match officiel d’Eden au Real Madrid c’est avec Levante, à la mi-septembre 2019. À la suite de ça, il trouve peu à peu son rythme de croisière et il inscrit son premier but en octobre, contre Grenade. Il commence petit à petit à impressionner et cela s’emballe autour de lui. Mais le véritable tournant pour le Belge se déroule à la fin novembre 2019. Le Real Madrid reçoit le PSG en Champions League, Thomas Meunier réalise une intervention un peu rugueuse sur son compatriote. On croit d’abord à une blessure relativement bénigne… C’est pourtant le début des "problèmes" pour Eden.

Décembre 2019 : microfissure à la cheville droite – 67 jours, 17 matches manqués

► Hazard souffre d’une microfissure à la cheville : il ne devrait plus jouer en 2019 Ce qui ne devait être qu’une petite contusion s’avère finalement bien plus profond. Et c’est d’ailleurs cette blessure qui embête Hazard depuis et qui pourrait nécessiter une opération. Pas de premier Clasico, pas de match contre Bruges, les rendez-vous manqués deviennent légion pour le Diable. La presse espagnole s’impatiente déjà. Le club rassure, le moral du joueur est bon et il reviendra au meilleur niveau. Mais son retour va pourtant être de très courte durée… Deux petits matches et puis s’en va.

Février 2020 : blessure osseuse, fissure du péroné droit – 76 jours, 3 matches manqués

12 images Zidane, toujours un précieux soutien pour Eden à Madrid © AFP or licensors

► Eden Hazard souffre d’une fissure au péroné, il sera absent plusieurs semaines Et nouveau gros coup dur pour le numéro 7 des Merengue en février 2020. Alors qu’il vient à peine de revenir, on lui découvre une fissure au péroné droit. Suite de sa blessure à la cheville ou non, les déclarations officielles sont floues. Mais la zone semble bel et bien fragilisée. Le Diable doit passer sur le billard au début du mois de mars pour se faire poser une plaque de titane (objet de nombreuses discussions depuis). Son Euro 2020, encore prévu en juin à ce moment-là est en danger. La crise du Coronavirus va ensuite passer par là, reportant l’Euro, annulant de très nombreuses rencontres. Hazard ne manquera donc que trois rencontres sur le compte de cette blessure, malgré plus de deux mois d’absence.

Fin juin 2020 : coup à la cheville droite – 10 jours, 2 matches manqués

► Eden Hazard laissé au repos et non-sélectionné pour le match face à Getafe Hazard fait son retour à la mi-juin. En pleine forme, il emballe de nouveau la presse espagnole… Mais cet emballement est de courte durée puisqu’il rechute rapidement. Il sort en boitant lors de la rencontre face à l’Espanyol Barcelone à la fin du mois de juin et manque de nouveau trois rencontres. Cela ne semble pas bien grave, mais il se révèle petit à petit que les stigmates de sa blessure à la cheville se montrent bien présents. Zidane l’affirme alors, il faut aller doucement avec lui… Il dispute quelques dizaines de minutes par ci, par là. Mais la régularité n’est toujours pas au rendez-vous. Il est clair que quelque chose ne tourne pas rond.

Début septembre 2020 : blessure cheville droite – 27 jours, 4 matches manqués (dont 2 avec l’équipe nationale)

12 images Eden Hazard a tenté de garder sa bonhommie malgré l’accumulation de pépins physiques © Belga Image

► Le Real Madrid contrarié envers Hazard après son passage en sélection ► Zinédine Zidane ne compte pas encore sur Hazard : "Avant tout, Eden doit être à 100%" En septembre 2020, un épisode fait beaucoup parler de lui. Eden est convoqué en équipe nationale, reste durant tout le rassemblement des Diables avec l’équipe mais ne dispute pas la moindre minute. Cela ne plait pas beaucoup en Espagne où l’on pense qu’il aurait dû rester à Madrid… Mais à son retour il est de nouveau indisponible, toujours gêné par sa cheville.

Fin septembre 2020 : blessure musculaire à la jambe droite – 27 jours, 6 matches manqués

► Nouveau problème musculaire pour Eden Hazard Alors qu’il était sur le retour, Eden subit un nouveau coup dur. Particulièrement compliqué moralement vu le scénario. Convoqué par Zidane car il est fit, il se blesse à nouveau. Une blessure musculaire à la jambe droite qui le tient de nouveau écarté des terrains plusieurs semaines. La spirale infernale semble avoir embarqué le joueur et ne veut plus le relâcher. Difficile de retrouver du plaisir à jouer dans de telles circonstances… La presse espagnole n’a plus la moindre once de patience et tout le monde tente de comprendre quelle est la cause profonde du problème.

Début novembre 2020 : test positif au Coronavirus – 13 jours, 1 match manqué

12 images Hazard buteur contre l’Inter Milan en Champions League © Belga Image

► Eden Hazard, de retour de blessure, testé positif au coronavirus De nouveau sur le retour, Hazard est cette fois bloqué par tout autre chose. Il est testé positif au Coronavirus et doit respecter les règles en vigueur. Quarantaine, éloignement, test avant un éventuel retour. Rien d’exceptionnel en soi, le joueur, comme tout le monde n’était pas à l’abri de cela. Il revient ensuite pour trois rencontres, dont une importante en Ligue des Champions contre l’Inter (il convertit un penalty) juste après avoir marqué un but face à Huesca, toujours bon pour le moral. Mais encore et toujours ce énième retour est de courte durée.

Fin novembre 2020 : blessure musculaire, déchirure de la cuisse droite – 30 jours, 8 matches manqués

12 images Le Coronavirus s’en est également mêlé © AFP OR LICENSORS

► Défaite contre Alaves, blessure d’Hazard, bourde de Courtois : Soirée cauchemar pour le Real Madrid ► Le verdict est tombé : Eden Hazard souffre d’une blessure musculaire à la cuisse Et à la fin du mois de novembre 2020, patatras, nouvelle sortie sur blessure pour le Belge. Alors qu’on parle d’abord d’un coup, il s’agit en réalité d’une déchirure à la cuisse droite. Hazard est indispo un mois, manque tout de même huit rencontres et commence sans doute à se demander quand cette mauvaise blague prendra fin, quelque peu impuissant.

Février 2021 : blessure musculaire au quadriceps antérieur gauche – 37 jours, 7 matches manqués

12 images © AFP OR LICENSORS

► Liga : Eden Hazard revient à l’entraînement du Real Madrid… mais se blesse ! Eden revient à la toute fin du mois de décembre et joue plusieurs minutes pendant sept rencontres d’affilée, chose exceptionnelle depuis son arrivée. Il inscrit un joli but contre Alaves et on s’emballe alors "Eden is back !"… Mais c’était sans compter sur cette poisse qui lui colle désormais au pied bien plus que le ballon. Le joueur a d’abord été absent de l’entraînement, sans doute après avoir ressenti une gêne. Mais dès l’entraînement suivant il était bel et bien là et c’est lors de cette séance qu’il s’est blessé au quadriceps gauche cette fois.

Mars 2021 : blessure musculaire au Psoas droit – durée inconnue

12 images Eden Hazard, durant son bref retour en ce mois de mars 2021 © AFP OR LICENSORS

Et de 11 pour Eden Hazard ! Une onzième indisponibilité depuis son arrivée au Real Madrid en juillet 2019. Et celle-ci pourrait être de longue durée puisqu’une potentielle opération est désormais sur la table selon certains médias espagnols souvent bien informés. La saison du Brainois serait alors terminée et il manquerait l’Euro. Un énorme coup dur, Eden n’a pas encore vraiment eu l’occasion de briller à Madrid et cet événement avec les Diables était forcément l’un de ses objectifs. Mais quand le corps ne veut pas, il faut parfois se résigner. Le Belge va devoir prendre le temps, réparer les bobos en profondeur. Peut-être qu’alors il aura de nouveau une chance d’étaler sa large palette et d’enfin reprendre du plaisir sur les terrains… Reculer pour mieux avancer. Difficile psychologiquement après autant de matches manqués, aussi peu de sensations retrouvées. Il faudra être costaud mentalement mais on ne doute pas qu’Eden sera entouré au mieux pour y parvenir.

Football : un véritable enfer pour Eden Hazard - 16/03/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo