Real Madrid : la "valeur marchande" d'Eden Hazard en chute libre

Eden Hazard n’a pas connu la première année rêvée au Real Madrid, on le sait, on ne va plus vous rappeler ses nombreuses blessures, sa forme moyenne et tout ce qui l’a tenu éloigné des terrains. Mais depuis le début de cette deuxième saison, le Diable n’est pas non plus épargné, et n’a pas encore pu jouer. Une conséquence directe : sa valeur marchande chute très fortement !

Le célèbre site Transfermarkt.com estime désormais sa valeur à 60 millions d’euros. A titre de comparaison, il possède la quatrième valeur la plus élevée chez les Diables, derrière Kevin De Bruyne (120M), Romelu Lukaku (85M) et Thibaut Courtois (75M).

60 millions c'est surtout 40 de moins que le montant de son transfert à son passage de Chelsea au Real, à un moment où sa valeur était encore estimée à 150 millions d’euros… Une diminution de plus de la moitié. Alors si pour l’instant tout cela est bien peu concret, qu’il ne s’agit que d’estimations sur base de critères objectifs, ce constat rappelle qu’il est impératif qu’Eden revienne à son meilleur niveau dans les semaines à venir. Pour le joueur lui-même évidemment, mais aussi et surtout pour son club.

Les clubs de football sont des entreprises, les joueurs sont assimilés à des marchandises (avec toutes les dérives que ce système comporte) et les "investissements" aussi conséquents que celui dont on parle ici, doivent être rentabilisés. Une motivation supplémentaire du côté du Real pour tout faire pour que le Diable rouge revienne au top de sa forme, et régale enfin les Madrilènes comme il a pu le faire avec les fans belges, de Lille et de Chelsea.