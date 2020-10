Real Madrid - Huesca : Hazard pour prendre du temps de jeu face au promu ? (LIVE commenté 14h)

Le Real Madrid a remporté le Clasico la semaine dernière au FC Barcelone. Un succès particulièrement nécessaire pour Zinédine Zidane, dont les médias espagnols avaient déjà prérempli une note de C4. Ce succès dans le match espagnol le plus important de l'année aurait dû chasser tous les démons, mais il a fallu que la Ligue des champions passe par là pour que les démons reviennent pointer le bout de leur nez. Un partage décroché à Monchengladbach dans les dernières secondes, pour une équipe madrilène menée 2-0 jusque dans les dernières minutes et qui n'a dû son salut qu'à l'orgueil de Karim Benzema, Sergio Ramos et Casemiro. Au milieu de tout ça, le retour sur les terrains d'Eden Hazard est pratiquement passé au second plan.

Mais le Belge a bien retouché du ballon, il aurait sans doute dû concrétiser un magnifique service de Benzema peu après sa montée au jeu. 23 minutes sur la pelouse, c'est un bon début, même si Zidane ne prendra aucun risque par rapport à la santé fragilisée de Hazard. "On prendra notre temps pour le réintégrer", a déclaré Zizou, déjà prudent d'habitude, mais plus encore lorsqu'il s'agit du Diable. Peut-être aura-t-il l'opportunité de décrocher ses premières minutes en Liga cette saison.