Real Madrid - Granada : l'heure du rachat après le "couac" contre Bruges (live commenté 16h)

Le début de saison du Real Madrid a quelque chose de paradoxal. Même si les Merengue trônent en tête de Liga et sont toujours invaincus après sept journées, ils sont sous le feu des critiques. Un style de jeu trop prévisible, un Thibaut Courtois trop perméable, un secteur offensif trop imprécis, un Zinédine Zidane qui n'a pas la même poigne que lors de son premier passage, bref la Maison Blanche navigue, malgré de bons résultats sportifs, en eaux troubles. Une pression qui s'est accentuée après la déconvenue à domicile mardi soir contre Bruges (2-2). Les Madrilènes n'ont donc pas le droit à l'erreur ce samedi et ce, alors qu'ils s'apprêtent à affronter l'une des révélations du début de saison, Granada. Surprenants deuxièmes de Liga, les Granas ne se présenteront assurément pas en victime expiatoire et comptent bien accrocher un deuxième taulier de Liga à leur tableau de chasse après leur retentissant succès 2-0 contre Barcelone. Un match qui est à suivre en direct commenté sur notre site dès 16h.