Real Madrid - Getafe : 0-0 (LIVE commenté)

Le Real Madrid accueille Getafe, candidat à l'Europe, ce jeudi soir en clôture de la 33ème journée de Liga. S'ils s'imposent, les Merengue repousseront leurs rivaux barcelonais à quatre longueurs de la première place alors qu'il ne restera que cinq rencontres à disputer... Suivez la rencontre en direct commenté dès 22H !

Depuis la reprise de la Liga, le Real Madrid carbure : cinq matches et cinq victoires en l'espace de quinze jours, soit un match (et une victoire) tous les trois jours ! Le Barça, qui était en tête du classement au moment de l'arrêt de la compétition début mars, n'a pas pu suivre cette cadence infernale et a partagé à trois reprises lors de ses quatre dernières sorties.

Jusqu'au 19 juillet, les rencontres vont continuer à s'enchaîner à un rythme effréné pour les Madrilènes : avec six matches (celui de ce soir y compris) en 18 jours, la moyenne d'une rencontre tous les trois jours sera toujours bien d'actualité...

Zinédine Zidane doit donc ménager ses joueurs, et en particulier Eden Hazard, laissé au repos ce jeudi après avoir passé une mauvaise soirée sur la pelouse de l'Espanyol dimanche soir. Pas épargné par les défenseurs barcelonais, le Diable Rouge a quitté la pelouse en boitant, touché à la cheville qui lui a pourri une bonne partie de la saison.

Thibaut Courtois, qui accumule les clean sheets et les soirées "tranquilles", devrait pour sa part être comme de coutume titularisé entre les perches madrilènes.

S'il l'emporte face à son voisin de Getafe, surprenant sixième de la Liga et candidat à une place en Europa League, le Real Madrid comptera quatre points d'avance sur le FC Barcelone alors qu'il n'en restera que quinze à distribuer. Autant dire que le titre serait quasiment acquis pour les Merengue...